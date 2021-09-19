كشف وعلاج مجاني لـ11 ألفا و634 مواطنا بـ7 قوافل طبية في قرى المنيا

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أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ان مديرية الصحة بالمنيا نفذت 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا؛ الأمل بمركز المنيا وجبل الطير البحرية بمركز سمالوط؛ وداقوف بمركز سمالوط والكمال بمركز المنيا؛ شيبة بمركز أبوقرقاص؛ بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص؛ بني خالد بمركز ملوى وذلك على مدار شهر أغسطس الماضي.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبى على 11 الف و634 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل للمستشفى للحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج.

وأشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا انه تم عمل عدد 743 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتية ل 174 حالة ورسم قلب ل65 حالة واشعة سينية ل 40 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 861 متردد وتحويل للمستشفى عدد 251 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 938 متردد.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية، لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم تنفيذا للمبادرة التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) وبتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورعاية اللواء اسامة القاضي محافظ