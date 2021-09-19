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نقيب الفلاحين يتوقع زيادة إنتاجية الموسم المقبل من القمح مع ثبات المساحات المنزرعة

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نقيب الفلاحين يتوقع زيادة إنتاجية الموسم المقبل من القمح مع ثبات المساحات المنزرعة نقيب الفلاحين يتوقع زيادة إنتاجية الموسم المقبل من القمح مع ثبات المساحات المنزرعة

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع زياده إنتاجية من القمح عن 9مليون طن الموسم القادم مع ثبات المساحات المنزرعه عند 3.5 مليون فدان.

لافتا إلى أن التوسع الراسي للاقماح هو السبيل الامثل والاكثر فائده في الوقت الراهن نظرا لمحدودية الرقعه الزراعيه وضعف الموارد المصريه من المياه.

وأضاف عبدالرحمن انه يناشد مزارعي الاقماح بالالتزام الالتزام بتوصيات وزارة الزراعه بشان السياسه الصنفيه المتبعه ومواعيد زراعة الاقماح مع الاعتماد في زراعة الاقماح على تقاوي الحكومه المعتمده تفاديا للوقوع في زراعة أصناف ذات انتاجيه اقل وغير مقاومة للأمراض ولا تتحمل العوامل المناخيه الغير ملائمة.

وتابع عبدالرحمن ان التوسع الرأسى لزيادة كمية الانتاج يستوجب الزراعه بالطرق الزراعيه الاكثر إنتاجية والاقل تكاليف كالزراعه على المصاطب كما يستلزم الري بطرق الري الحديثه وزراعة الأصناف ذات الانتاجيه المرتفعه التي تناسب مناخ منطقة الزراعه والزراعه في الوقت المناسب دون تبكير أو تاخير.

ونصح نقيب الفلاحين بعدم زراعة الأصناف التي انكسرت مقاومتها لامراض الاصداء في بعض المحافظات مثل «جميزه 11 وسدس 12 وشندويل 1»، مشيرا إلى ان مواعيد زراعة الاقماح المثاليه طبقا لتوجيهات الخبراء تبدأ من النصف الأول من شهر نوفمبر القادم وحتي الثلث الأول من شهر ديسمبر القادم مع انتظام عمليات الري والاعتدال في التسميد واستخدام الالات الحديثه في الزراعه والحصاد للحد من عمليات الفقد.

ولفت عبدالرحمن إلى اهمية زراعة الأصناف ذات الانتاجيه العاليه مثل مصر 1 ومصر 2 ومصر3 ومصر 4 وسخا 94 وسخا 95 وجيزه 168 وجيزة 171 وسدس 14 مع الإلتزام الكامل بالخريطة الصنفيه لكل محافظة.

المصرى اليوم

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