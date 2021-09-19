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الرمـاة السعوديون يدشنون مشاركتهم العالمية

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غدًا.. عبر التدريب الرسمي:

الرمـاة السعوديون يدشنون مشاركتهم العالمية

يدشن السعودي للسهام غداً الاثنين مشاركته في بطولة العالم للسهام 2021 والتي تحتضنها مدينة "يانكتون" في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 19-26 سبتمبر الجـاري.

وتضم بعثة أخضـر السهام 9 رماة "رجال – سيدات"، حيث ستشارك ثلاث راميات في منافسات القوس الأولمبي وهن: مشاعل العتيبي، سارة بنت سلوم، وشادن المرشود، بالإضافة إلى 3 رماة سيشاركون في منافسات القوس المركب، هم: "مجدي الصبحي، هيثم مبارك، وعلي الشمراني"، و3 آخرين في القوس الأولمبي: "راشد السبيعي، عبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي". فيما يشرف فنياً الأخضر المدرب بول روبيرتس بالإضافة لإداري البعثة الأستـاذة أسماء الشعبان.

وستنطلق مشاركة الأخضر غداً الاثنين بالتدريب الرسمي للبطولة، فيما شارك كافة الرماة اليوم الأحد في التدريبات الجماعية فور وصول البعثة للولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى شارك بكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام أمس السبت في اجتماعات الكونجرس التي نظمها الاتحاد الدولي على هامش بطولة العالم بالإضافة لحضوره ورشة عمل لشرح القوانين واللوائح الجديدة في الاتحاد الدولي.

الرمـاة السعوديون يدشنون مشاركتهم العالمية

الرمـاة السعوديون يدشنون مشاركتهم العالمية

الرمـاة السعوديون يدشنون مشاركتهم العالمية

الرمـاة السعوديون يدشنون مشاركتهم العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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