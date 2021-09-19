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جماليات الخط العربي.. معرض بجدة التاريخية يجمع 20 لوحة فنية لـ"باجنيد"

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جماليات الخط العربي.. معرض بجدة التاريخية يجمع 20 لوحة فنية لـ"باجنيد" جماليات الخط العربي.. معرض بجدة التاريخية يجمع 20 لوحة فنية لـ"باجنيد"
يستمر 3 أشهر.. والصور تكشف عن كنوز تراثية وتؤسس لمراحل مهمة

جماليات الخط العربي.. معرض بجدة التاريخية يجمع 20 لوحة فنية لـ

دشّن المشرف العام على برنامج جدة التاريخية المهندس أشرف حسن كامل، في متحف بيت الشربتلي أمس، أعمال معرض الراحل محمد سالم باجنيد، أحد رواد الخط العربي السعودي والمساهمين في تصميم ثوب الكعبة المشرفة ونسخ القرآن الكريم، بدعم من وزارة الثقافة.

شمل المعرض 20 لوحة فنية تروي جماليات الخط العربي، وتكشف عن كنوز تراثية تؤسس لمراحل مهمة.

ويسلط المعرض الضوء على مسيرة الراحل، في المجالات الحياتية والفنية، وتجربته وأهم أعماله المتنوعة التي قدمها خلال مسيرته الإبداعية الحافلة، تقديراً لجهوده في خدمة الخط العربي عبر فنه التأسيسي الرائد، واللوحات الفنية بالخط العربي بعضها عبارة عن آياتٍ قرآنية وأحاديث نبوية، بالإضافة إلى جمل وحكم متنوعة، في أربعة أجنحة يتحدث كل واحد منها عن الاختيارات الفنية للخطاط، وهي جناح البيت العتيق، وَالرَّحِم، والعِلم، والصَّبر.

يشار إلى أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويستقبل زواره من الساعة 5 عصراً حتى الساعة 11 مساءً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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