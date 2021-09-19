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رئاسة الحرمين تستعد لليوم الوطني ببرامج وفعاليات تبرز جهود المملكة

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رئاسة الحرمين تستعد لليوم الوطني ببرامج وفعاليات تبرز جهود المملكة رئاسة الحرمين تستعد لليوم الوطني ببرامج وفعاليات تبرز جهود المملكة
"السديس": حق على الجميع في هذه الذكرى شكر الله على نعمة الأمن والأمان

رئاسة الحرمين تستعد لليوم الوطني ببرامج وفعاليات تبرز جهود المملكة

تستعد الرئاسة ‏العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لليوم الوطني ببرامج وفعاليات تبرز جهود المملكة العربية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وذلك برعاية مباركة كريمة من لدن الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد الرئيس العام أهمية الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية المباركة التي رأب الله بها الصدع، ووحد بها الصف بعد الشتات، وذلك على يد الملك المؤسس ‏عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، فحق على الجميع في هذه الذكرى المباركة شكر الله -عز وجل- على نعمة الأمن والأمان والخير والبركة التي ينعم بها أهل هذه البلاد.


كما بين أن من النعم التي أنعم الله بها على هذه البلاد نعمة العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من حجاج وزوار وعمار، فما يشهده الحرمان الشريفان في العهد السعودي منذ تأسيس هذه الدولة المباركة وحتى هذا العهد الزاهر، ‏عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ‏وولي عهده الأمين ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ‏من توسعات ومشروعات عملاقة خير دليل على ما خص به الحرمان من اهتمام وخدمة، وما يشهده الحرمان خلال الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا العالمية، سيدون تاريخاً مشرقاً ناصعاً لمآثر هذه الدولة المباركة، سائلاً الله -العلي القدير- أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الخير والأمن والأمان وأن يجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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