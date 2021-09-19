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مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:56 صباحاً
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:56 صباحاً
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:56 صباحاً
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:56 صباحاً
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:56 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تونس.. تظاهرات مناهضة وأخرى مؤيدة لسعيد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 19 سبتمبر 2021 01:54 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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