بدء العام الدراسي في كلية «لاهوت المثال» بالمنيا غدا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ العام الدراسي الجديد في كلية «لاهوت المثال» بالمنيا، غدا الاثنين، بقاعة الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، بالشراكة مع لاهوت «اكسبلورنيشنز» التابعة للطائفة الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،

وقال الدكتور نادر ميشيل، مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط واوروبا، ان للكلية عشرة فروع داخل مصر وثماني فروع داخل الوطن العربي وأوروبا، والمقر الرئيسي للكلية بولاية أوكلاهوما بأمريكا، ومقرها في شبرا، فروعها بمصر «القاهرة – اسكندرية – المنيا الاسماعيلية – الفيوم – بنى سويف – اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر» وفروعها بالدول العربية والأوروبية في، العراق وانجلترا والسويد وايطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وتركيا.

وأضاف «ميشيل» إلى ان الكلية تقدم عدة برامج دراسية منها، بكالوريوس اللاهوت عربي وانجليزي، ودبلوم المشورة ودبلوم اللغات الكتابية ودبلوم الدفاعات، وماجستير اللاهوت وماجستير الإدارة المسيحية، وتصدر الكلية جريدة خاصة بها باسم «الرسالة» برئاسة تحرير رضا عزت، وشعار الكلية، نحن ندرب قادة للتأثير في بلادهم.