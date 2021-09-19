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فولكس فاجن تقدم لمحة عن المستقبل بسيارة كهربائية ذات غرفة سينما‎‎

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فولكس فاجن تقدم لمحة عن المستقبل بسيارة كهربائية ذات غرفة سينما‎‎ فولكس فاجن تقدم لمحة عن المستقبل بسيارة كهربائية ذات غرفة سينما‎‎

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قامت فولكس فاجن بنقل السينما داخل سيارتك الخاصة، وذاك بتطوير سيارات جديدة مع بإضافة شاشة أكبر من تلفزيون غرفة الجلوس الخاصة بك.

وبحسب the sun، قال جوزيف كابان، رئيس تصميم فولكس فاجن، متحدثًا في معرض ميونيخ للسيارات هذا الأسبوع، إن شاشة جهاز العرض «ممكنة من الناحية النظرية» وليست «تقنية فطيرة في السماء».

كما أن سقف نسيج السيارة القابل للانغلاق مصنوع من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، إذ يتم نفخه بغرف هواء صغيرة حتى تتمكن من لفها، بالإضافة إلى فرد المقاعد لتصبح سرير بطول مترين والنوم تحت النجوم.

فيما يمكن طي المقاعد لعمل مقاعد مريحة علاوةً على السينما لمشاهدة الفيلم، بالإضافة إلى انقلاب عجلة القيادة إلى وضع القيادة الذاتية.

بينما تهدف فولكس فاجن إلى صنع سيارات كهربائية جيدة وبأسعار معقولة للجميع، وسيُطرح للبيع «ID Life» بحجم Polo، والتي سيتم تجديدها ل ID 2، في عام 2025 بسعر يبدأ من 17 ألف جنيه استرليني.

المصرى اليوم

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