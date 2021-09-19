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اتحاد الكرة يعلن القائمة المبدئية للمحترفين في معسكر ليبيا

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اتحاد الكرة يعلن القائمة المبدئية للمحترفين في معسكر ليبيا اتحاد الكرة يعلن القائمة المبدئية للمحترفين في معسكر ليبيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وضمت القائمة المبدئية كلا من:

محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي، أحمد حسن- كوكا- لاعب كونيا سبور التركي، محمد النني لاعب أرسنال الانجليزي، مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، سامي مرسي لاعب ايبسويتش الانجليزي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، احمد ياسر ريان لاعب ألتاي سبور التركي، كريم حافظ لاعب يني مالتيا التركي.

المصرى اليوم

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