أخبار عاجلة

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس -
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ -
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية -
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية -
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب -
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

السوبر المحلي اول نقطة خلاف بين اتحاد الكورة ورابطة الاندية

Print
مواضيع متعلقة
حرمان المرأة من الميراث..الخطوات الكاملة للحصول على حقك فى الميراث..وعقوبة الممتنع عن تسليمه

حرمان المرأة من الميراث..الخطوات الكاملة للحصول على حقك فى الميراث..وعقوبة الممتنع عن تسليمه

رئيس الوزراء يتفقد ورش القطار الكهربائى السريع

رئيس الوزراء يتفقد ورش القطار الكهربائى السريع

هل يجوز التبرع لصالح نادي الزمالك للخروج من الأزمة المالية داعية يجيب

هل يجوز التبرع لصالح نادي الزمالك للخروج من الأزمة المالية داعية يجيب

هل ارتدت نجمة أراب جوت تالنت الحجاب.. ياسمينا العلوانى تكشف سر الصورة.. وتؤكد: عندى كورونا

هل ارتدت نجمة أراب جوت تالنت الحجاب.. ياسمينا العلوانى تكشف سر الصورة.. وتؤكد: عندى كورونا