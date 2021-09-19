لماذا تغرم بريطانيا السائقين بسبب اتساخ لوحة أرقام السيارة؟

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يتم توجيه غرامات باهظة للسائقين الذين يحملون لوحات ترخيص متسخة لمخالفتهم القوانين، كما يمكن أن يتعرض السائقون الذين يقودون سياراتهم حاملين لوحات أرقام متسخة لعقوبات شديدة.

إذ تتخذ الشرطة إجراءات صارمة ضد السائقين الذين لديهم لوحات أرقام قذرة أو معطلة على سياراتهم، حيث تعد لوحات الأرقام مهمة، لأنها تتيح للمالك والشرطة معرفة متى وأين يتم تسجيل السيارة؟ فيما يواجه السائقون الذين يحملون لوحات ترخيص متسخة أو تلك التي يصعب قراءتها غرامة تصل إلى 1000 جنيه استرليني.

وتعد الغرامة هي بمثابة تذكير للسائقين في المملكة المتحدة للتحقق من لوحات ترخيصهم بشكل منتظم.

وبحسب the sun، قال نيل وورث، مسؤول السلامة على الطرق في GEM لصحيفة The Express: «على الرغم من عدم وجود قانون يمنع امتلاك سيارة قذرة، إلا أن القانون واضح جدًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على لوحات أرقامك واضحة، فأنت تخاطر بدفع غرامة قدرها 1000 جنيه استرليني إذا سمحت بحجبها».

وأردف: «يجب أن تكون لوحة الأرقام مقروءة وغير مغطاة بالتراب، وهذا لضمان إمكانية التعرف على السيارة عند الاقتضاء».

ما هي الشروط القانونية للوحات الأرقام؟

- يجب أن تكون مصنوعة من مادة عاكسة.

- يجب أن تعرض اللوحة الأمامية أحرفًا سوداء على خلفية بيضاء، أو صفراء.

- يجب ألا تحتوي لوحات الترخيص على نمط خلفية.

- تعتبر لوحات التسجيل مهمة حيث يقوم ضباط الشرطة بإبلاغ متى وأين تم تسجيل السيارة، ويتم تسجيلها بواسطة كاميرات التعرف التلقائي على لوحة الأرقام (ANPR).