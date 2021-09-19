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قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان الاجتماعي بمجلس النواب، إن مصر اصبحت تمتلك جيشاً عظيماً من المعماريين والمهندسين والفنيين والعمال، الذين حولوا الجبال إلى مناطق عمرانية جديدة.

جاء ذلك في بيان أصدره النائب على خلفية فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من بين دول العالم.

وأوضح النائب أن الرئيس كشف قدرة وكفاءة كل من يعملون داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يعملون ليلاً ونهاراً مع جميع مؤسسات الدولة لانجاز المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الإسكان وعلى وجه الخصوص مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير الوحدات السكنية، حتى اصبح السكن حقاً اساسياً من حقوق الانسان المصرى في عهد الرئيس السيسى.

وأوضح «مسعود» أن ما تحقق في المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس، سواء في مشروعات البنية الأساسية، أو الإسكان، والخدمات المختلفة، وهو ما جعل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحصد هذه الجائزة الأممية، معرباً عن ثقته التامة في استمرار هذه الهئية الوطنية في تحقيق المزيد من الانجازات لمصر وشعبها