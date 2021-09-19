مشاجرة بالاسلحة النلرية على خفرة قطعة ارض تنتهى بمقتل الخفير وإصابة شقيقه

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تمكنت اجهزة الامن من كشف غموض مقتل خفير خصوصى ب"طلق نارى" واصابة "شقيقه" خفير خصوصى آخر بعيار نارى "له معلومات جنائية "، إدعى المجنى عليه الثانى حدوث مشاجرة حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما ، وما قرره شقيق آخر للمجنى عليهما ووأحد الأشخاص أنهما حال سيرهما رفقة المجنى عليهما بالمنطقة محل الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليهما وكلٍ من خفير خصوصى وآخران، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تبين من التحريات ان المشاجرة تطورت بسبب خفرة المنطقة وأطلق خلالها أحد المتهمين أعيرة من سلاح نارى كان بحوزته، فأودى بحياة الأول وأصاب الثانى ولاذوا بالهرب بإحدى السيارات.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وتم تحديد مكان إختبائهم بنطاق مديرية أمن البحيرة.

• عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم