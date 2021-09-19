«بعد شائعات الفوتو شوب».. عضلات محمد صلاح حقيقة أم خيال؟ العلم يرد (صور)

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أثارت عضلات الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي حالة من الجدل الشديد بين الجماهير، وكثرت التساؤلات حول حقيقتها، وإن كانت خيال وفوتو شوب أم عضلات حقيقة.

وقام محمد صلاح بتسجيل هدف في فوز فريقه ليفربول على نظيره كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعدها خلع قميصه ليكشف عن عضلات خرافية أثارت دهشة وإعجاب كل من شاهدها.

وقال البعض أن الصور المنتشرة لعضلات محمد صلاح هي فوتو شوب ومركبة، فيما تساءل البعض الآخر عن سرها، وتقدم «المصري اليوم» التفسير العلمي لهذه العضلات التي ظهرت على جانبي صلاح وتشبه أصابع اليد.

محمد صلاح

محمد صلاح

وأكدت تقارير إنجليزية أن الصورة التي ظهرت فيها عضلات محمد صلاح حقيقية، والتقطها أمس السبت في ملعب الأنفيلد مصور الوكالة الفرنسية الشهير بول أليس.

وتعرف العضلة التي ظهرت على جانبي محمد صلاح علمياً باسم العضلة المنشارية الأمامية أو Serratus anterior muscle، وهي تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا، وتعرف أيضاً بين لاعبي كمال الأجسام باسم: عضلة الملاكم، لأنها مسؤولة عن مد الكتف إلى الأمام حول القفص الصدري عندما يوجه شخص لكمة لآخر.

العضلة المنشارية

وحول طريقة الحصول على هذه العضلة، كشفت تقارير علمية إنجليزية أن الأمر ليس سهلاً ولكى تصل العضلة لهذه الدرجة من البروز، مثلما في حالة صلاح، تحتاج لتمارين شاقة للكتف والصدر والبطن، تتضمن رفع أوزان فوق الرأس مع إدارة الذراعين للأعلى.