إعلان تشكيل رابطة الأندية المحترفة.. عماد متعب الأبرز

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اعتمد اتحاد الكرة المصري ظهر اليوم الأحد، تشكيل رابطة الأندية المحترفة، والتي ستكون مسؤولة عن إدارة بطولة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة مع اتحاد الكرة.

وجاء تشكيل رابطة الأندية المحترفة من خمسة أشخاص هم أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، وهم: أحمد دياب، مندوب نادي فيوتشر، وعماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مندوباً عن القلعة الحمراء، وخالد لطيف ممثلاً عن نادي الزمالك وشريف صالح ممثلاً عن النادي المصري البورسعيدي، وعامر حسين.

وتم اختيار الأعضاء بالتزكية بعد اعتذار الثنائي محمد عبد السلام، ممثل نادي مصر المقاصة، ومحمد فضل.

وكان اتحاد الكرة قد دعا أندية الدوري الممتاز في خطاب رسمي، لترشيح ممثل عن كل منها لانتخاب رابطة المحترفين في موعد حدده اليوم 19 سبتمبر.

وينتظر أن يعقد أعضاء الرابطة الذين تم اختيارهم اليوم اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل من أجل اختيار رئيس الرابطة ونائب الرئيس.