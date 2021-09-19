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مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
أمانة الرياض تستقبل 21 ألف بلاغ خلال أسبوع عبر "940"
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 596 وفاة بالمكسيك و537 بالبرازيل
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
وصول جرعات جديدة من لقاحى استرازينكا وفايزر .. وتحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 19 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
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