أخبار عاجلة

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب -
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام -
أمانة الرياض تستقبل 21 ألف بلاغ خلال أسبوع عبر "940" -
أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة -
ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 596 وفاة بالمكسيك و537 بالبرازيل -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع -
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الرشح وانسداد الأذن والصداع .. تعرف على أبرز أعراض دلتا كورونا ودلتا بلس ()

Print
الرشح وانسداد الأذن والصداع .. تعرف على أبرز أعراض دلتا كورونا ودلتا بلس (فيديو) الرشح وانسداد الأذن والصداع .. تعرف على أبرز أعراض دلتا كورونا ودلتا بلس ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، متحور دلتا «المتوحش» ليس موجودًا الآن لكن هناك تخوفًا يكون موجودًا الآن ولكن هناك تخوفًا بأخذ هو المتحور الأخير وخاصة الفيروسات خُلقت لكي تتحور باستمرار.

وأضاف إسلام عنان تصريحات له اليوم الأحد، عبر تطبيق «زووم» عبر برنامج صباح الخير يا ، إلى هناك نوعين من التحور، العادي الذي لا يتفاعل معه، وهناك تحور «هروبي» يجعل الفيروس يغير من شكله تصبح جميع اللقاحات بدون جدوى .

ما سبب وجود تخوفات من المتحور دلتا؟

أوضح الدكتور إسلام عنان، أن يصبح شكله المختلف في صورة «المتحور الوحش» الفيروس الأصلي.

ظهور فيروس المتحور المتوحش؟

أكد رسالة تطرق عديدة، مما يساعده على البقاء في منظمة الصحة العالمية «للمتحورات» بها 9 متحورات، خمسة تُطلق عليها «متحورات ذات أهمية فعالية أقل.

هل يمكن التطعيم بلقاح الانفلوانزا مع لقاح كورونا في وقت واحد؟

أجاب أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، الدكتور إسلام عنان، يمكن التطعيم باللقاحين دون أي تعارض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في مونتانا الأمريكية

مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في مونتانا الأمريكية

هل هو 11 سبتمبر؟.. شاهد الفيديو الذي أوقف قلب سكان أستراليا

هل هو 11 سبتمبر؟.. شاهد الفيديو الذي أوقف قلب سكان أستراليا

فرج عامر ينسحب من برنامج على الهواء (فيديو)

فرج عامر ينسحب من برنامج على الهواء (فيديو)