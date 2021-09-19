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أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، متحور دلتا «المتوحش» ليس موجودًا الآن لكن هناك تخوفًا يكون موجودًا الآن ولكن هناك تخوفًا بأخذ هو المتحور الأخير وخاصة الفيروسات خُلقت لكي تتحور باستمرار.

وأضاف إسلام عنان تصريحات له اليوم الأحد، عبر تطبيق «زووم» عبر برنامج صباح الخير يا مصر، إلى هناك نوعين من التحور، العادي الذي لا يتفاعل معه، وهناك تحور «هروبي» يجعل الفيروس يغير من شكله تصبح جميع اللقاحات بدون جدوى .

ما سبب وجود تخوفات من المتحور دلتا؟

أوضح الدكتور إسلام عنان، أن يصبح شكله المختلف في صورة «المتحور الوحش» الفيروس الأصلي.

ظهور فيروس المتحور المتوحش؟

أكد رسالة تطرق عديدة، مما يساعده على البقاء في منظمة الصحة العالمية «للمتحورات» بها 9 متحورات، خمسة تُطلق عليها «متحورات ذات أهمية فعالية أقل.

هل يمكن التطعيم بلقاح الانفلوانزا مع لقاح كورونا في وقت واحد؟

أجاب أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، الدكتور إسلام عنان، يمكن التطعيم باللقاحين دون أي تعارض.