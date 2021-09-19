«عربية النواب» : زيادة صادرات القطن المصرى إلى 40 % تعيده لمكانته القديمة

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزراء الزراعة واستصلاح الاراضى وقطاع الأعمال العام، نجحوا في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في كل مايتعلق من خطوات جادة لاستعادة الذهب الابيض لمكانته العالمية لتغدو صادرات القطن المصرى مختلف دول العالم.

و اضاف «أباظة» في بيان له اصدره اليوم الاحد أن سياسات الحكومة بدأت تظهر نتائجها الايجابية بعد تصدير القطن المصرى إلى ٢١ دولة. وا شار إلى ان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بذل جهوداً كبيرة وقام بمتابعة مستمرة وجولات داخل عدد من المحافظات لتشجيع زراعة القطن وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمزارعي القطن

وأكد النائب أن أكبر دليل على نجاح الجهود الحكومية هو ماكشفت عنه الھيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من أن 21 دولة تستورد الأقطان المصرية تتصدرها الهند ثم باكستان ثم بنجلاديش وأن حركة ارتباطات صادرات القطن المصرى في السوق العالمى في الفترة من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2021، تبلغ 88452.58 طن، نحو 1.8 مليون قنطار قطن شعر.

وفي أول مزاد بالوجه البحري في محافظة الشرقية، بلغ سعر الفتح 2946 جنيهًا في المزايدة لكمية 3250 قنطار قطن (صنف جيزة 94)، حيث بلغ سعر الترسية 4630 جنيها للقنطار الواحد.

وفي الوجه القبلي، تم بيع 4294 قنطار (صنف جيزة 95) في أحدث المزادات التي جرت بمحافظة الفيوم حيث بلغ سعر الترسية 3850 جنيها للقنطار لصالح شركة خاصة، كما فازت شركة خاصة أخرى بمزاد آخر في محافظة بني سويف لكمية 4398 قنطار قطن بسعر بلغت 3825 جنيها للقنطار الواحد، فيما بلغ سعر الفتح للمزادين 2611 جنيها.

و تابع ان الهيئة العامة للتحكيم واختبارت القطن، ذكرت أن صادرات الأقطان فائقة الطول، تبلغ نسبتها من الصادرات 5.3% مقابل الاقطان الطويلة التي تبلغ نسبتها 94.6%، موضحة أن الهند تستورد نسبة 63.7% من الاقطان المصرية فيما تبلغ نسبة باكستان 17.3% وتبلغ نسبة بنجلاديش 7.2%.

اضافة إلى أن هناك توقعات زيادة التصدير تصل لنحو 40% تبلغ قيمتها نحو 240 مليون دولار، مقارنة بالموسم الماضى، حيث بلغت صادرات القطن المصرى نحو 1.3 مليون قنطار.