أخبار عاجلة

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب -
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام -
أمانة الرياض تستقبل 21 ألف بلاغ خلال أسبوع عبر "940" -
أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة -
ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 596 وفاة بالمكسيك و537 بالبرازيل -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع -
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«عربية النواب» : زيادة صادرات القطن المصرى إلى 40 % تعيده لمكانته القديمة

Print
«عربية النواب» : زيادة صادرات القطن المصرى إلى 40 % تعيده لمكانته القديمة «عربية النواب» : زيادة صادرات القطن المصرى إلى 40 % تعيده لمكانته القديمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزراء الزراعة واستصلاح الاراضى وقطاع الأعمال العام، نجحوا في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في كل مايتعلق من خطوات جادة لاستعادة الذهب الابيض لمكانته العالمية لتغدو صادرات القطن المصرى مختلف دول العالم.

و اضاف «أباظة» في بيان له اصدره اليوم الاحد أن سياسات بدأت تظهر نتائجها الايجابية بعد تصدير القطن المصرى إلى ٢١ دولة. وا شار إلى ان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بذل جهوداً كبيرة وقام بمتابعة مستمرة وجولات داخل عدد من المحافظات لتشجيع زراعة القطن وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمزارعي القطن

وأكد النائب أن أكبر دليل على نجاح الجهود الحكومية هو ماكشفت عنه الھيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من أن 21 دولة تستورد الأقطان المصرية تتصدرها الهند ثم باكستان ثم بنجلاديش وأن حركة ارتباطات صادرات القطن المصرى في السوق العالمى في الفترة من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2021، تبلغ 88452.58 طن، نحو 1.8 مليون قنطار قطن شعر.

وفي أول مزاد بالوجه البحري في محافظة الشرقية، بلغ سعر الفتح 2946 جنيهًا في المزايدة لكمية 3250 قنطار قطن (صنف جيزة 94)، حيث بلغ سعر الترسية 4630 جنيها للقنطار الواحد.

وفي الوجه القبلي، تم بيع 4294 قنطار (صنف جيزة 95) في أحدث المزادات التي جرت بمحافظة الفيوم حيث بلغ سعر الترسية 3850 جنيها للقنطار لصالح شركة خاصة، كما فازت شركة خاصة أخرى بمزاد آخر في محافظة بني سويف لكمية 4398 قنطار قطن بسعر بلغت 3825 جنيها للقنطار الواحد، فيما بلغ سعر الفتح للمزادين 2611 جنيها.

و تابع ان الهيئة العامة للتحكيم واختبارت القطن، ذكرت أن صادرات الأقطان فائقة الطول، تبلغ نسبتها من الصادرات 5.3% مقابل الاقطان الطويلة التي تبلغ نسبتها 94.6%، موضحة أن الهند تستورد نسبة 63.7% من الاقطان المصرية فيما تبلغ نسبة باكستان 17.3% وتبلغ نسبة بنجلاديش 7.2%.

اضافة إلى أن هناك توقعات زيادة التصدير تصل لنحو 40% تبلغ قيمتها نحو 240 مليون دولار، مقارنة بالموسم الماضى، حيث بلغت صادرات القطن المصرى نحو 1.3 مليون قنطار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة العراقية: نرفض التطبيع مع إسرائيل ومؤتمر اربيل ليس قانونيا

الحكومة العراقية: نرفض التطبيع مع إسرائيل ومؤتمر اربيل ليس قانونيا

الحكومة تنفي نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

الحكومة تنفي نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

عضو في «تعليم الشيوخ»: جهود الحكومة في ملف التعليم الفني تحتاج إلى مزيد من التوعية

عضو في «تعليم الشيوخ»: جهود الحكومة في ملف التعليم الفني تحتاج إلى مزيد من التوعية

تلال القمامة هزمت الحكومة .. برلماني يطالب بعقد اجتماع وزاري عاجل بسبب النظافة في شبرا الخيمة

تلال القمامة هزمت الحكومة .. برلماني يطالب بعقد اجتماع وزاري عاجل بسبب النظافة في شبرا الخيمة