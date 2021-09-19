المخرج سعد هنداوي يحكي عن موع] مع جميل راتب: حملت إليه دعوة تكريمه من دبي السينمائي

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قال المخرج سعد هنداوي إنه تحدث مع الفنان الكبير الراحل جميل راتب من أجل موعدًا في احد فنادق الشانزليزية، مشيرًا إلى أنه ذهب قبل الموعد لكنه وجد الفنان جميل راتب في انتظاره.

وأضاف «هنداوي:»أعطاني موعداً في مقهي يقع في ردهة أحد فنادق شارع الشانزليزيه في باريس، وصلت قبل الموعد بعشر دقائق لأكون في إنتظاره لأجده هو من ينتظرني، إبتسامة عذبة أخفت صعوبة الحركة، أبلغته نيابة عن إدارة مهرجان دبي السينمائي أننا ندعوه لتسلم جائزة Lifetime Achievement«.

وتابع: «تكريماً له لمشواره الفني الكبير، توقعت الكثير من الأسئلة والإشتراطات ولكن لم يحدث، فقط اهتم بتدوين الموعد بدقة (كان هذا قبل إنعقاد المهرجان بحوالي 9 أشهر) وطوال مدة المقابلة التي لم تستغرق ثلث الساعة وأنا أطالع كل خطوط الوجه الذي أحفظه بكل تعبيراته, أنصت لصوته الرخيم الوقور المهذب, خرجت بعد اللقاء والإبتسامة لا تفارق وجهي، رحم الله جميل راتب».