نائب: الإهتمام بإنتاج البذور المحلية يقلل فاتورة الإستيراد من الخارج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع في مشروع انتاج البذور محلياً في مصر، سيكون لها مردودها الحيوي والهام وحماية المحاصيل من الآفات واستنباط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والانتاج، وتقليل تكلفة الاستيراد.

وأكد الجاهل ، أن مشروع إنتاج البذور المحلية يهدف بشكل رئيسي في العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي المصري التي شهدت تطورًا كبيرًا في الأونة الأخيرة، فضلًا عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ودعمًا لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائي، مما تجني الدولة الكثير من الثمار في الاقتصاد المصري.

واشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لايمكن لاحد ان ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتماماته المتواصلة بتطوير مجال الزراعة الذي انتعش بشكل كبير للغاية خلال فترة توليه للحكم، بجانب استخلاص الأراضي الزراعية على مساحات واسعة حتى يتمكن العاملين من تنفيذ مشروعاتهم، وزراعة محاصيلهم دون أي مشكلة.

وطالب البرلماني، جميع الفلاحيين بالمساعدة في تطبيق المشروع والتعاون مع الحكومة، للاهتمام بجودة المنتج المحلي الذي ستعمل الدولة على طرحه خلال الأسابيع المقبلة، لتكون هذه هي الخطوة الأهم في استغلال الأراضي الزراعية، بل وتصدير أيضًا متتجاتها للخارج بدلًا من استيرادها.