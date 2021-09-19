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عمرو جمال : فاركو بوابتي للعودة للمنتخب.. والغزال أقرب لقلبي

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عمرو جمال : فاركو بوابتي للعودة للمنتخب.. والغزال أقرب لقلبي عمرو جمال : فاركو بوابتي للعودة للمنتخب.. والغزال أقرب لقلبي

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يرى عمرو جمال مهاجم فريق الكرة الأول بنادي فاركو أن عودته لصفوف منتخب ستكون من بوابة فاركو مشدداً على أنها تحتاج لبذل مجهود مضاعف في الموسم الجديد مؤكداً ثقته الشديدة في تألقه مع النادى البرتقالى للاستقرار الذي يتمتع به بجانب وجود مجدى عبدالعاطى في القيادة الفنية للفريق.

وقال عمرو جمال في تصريحات للمركز الإعلامى لنادي فاركو: «بدأت رحلتى مع الكرة داخل نادى الألومنيوم ثم انتقلت لناشئين الأهلي في السادسة عشرة من عمرى وقضيت عشر سنوات داخل القلعة الحمراء وخضت تجارب احترافية عديدة ثم عدت لصفوف الطلائع بالموسم الماضى».

ويكمل عمرو جمال: «تلقيت عروضا عديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ومن أندية جماهيرية تحظى بشعبية هائلة ولكنى فضلت عرض فاركو لثقتى الشديدة في نجاح هذا المشروع بعدما رأيت الاستعدادات التي تبذل لإعداد الفريق في أول مواسمه بالدورى الممتاز».

ويضيف عمرو جمال: «بعدما اجتمعت بمستر عز الدين يشار حسن عباس حلمي رئيس فاركو وجون إدوارد المشرف على الكرة شعرت أبن توقيعى لفاركو سيكون نقلة في مسيرتى الكروية خاصة أن الاستقرار الذي عشته في الطلائع تسبب في تألقى».

وتابع عمرو جمال: «تحدثت مع مجدى عبدالعاطى المدير الفني للفريق وهو بالمناسبة سبب من أسباب تفضيلى لفاركو لاسيما أنه كان مهاجما كبيرا وسوف يجيد التعامل معى، وحدثنى عن رغبته في أن أظهر إمكانياتى بنسبة 100% مؤكداً ثقته الشديدة في دوري مع الفريق الفترة المقبلة».

وعن علق عمرو جمال: «العودة للمنتخب كانت قريبة بالموسم الماضى ولكنها تحتاج لمزيد من التعب والاجتهاد وأتمنى أن تكون من بوابة فاركو».
وعن أحب الألقاب لقلبه قال عمرو جمال: «لقب الغزال أطلقه عليا المعلق أيمن الكاشف وأحبه كثيراً وأحب الجماهير تناديني به».

المصرى اليوم

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