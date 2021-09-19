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قانون الإدارة المحلية على طاولة مناقشات «المصري الديمقراطي» و«تنسيقية شباب الأحزاب»

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قانون الإدارة المحلية على طاولة مناقشات «المصري الديمقراطي» و«تنسيقية شباب الأحزاب» قانون الإدارة المحلية على طاولة مناقشات «المصري الديمقراطي» و«تنسيقية شباب الأحزاب»

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ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة بعنوان، «قانون الإدارة المحلية بين الحلم والواقع»، وذلك يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الساعة الثامنة مساء، على صفحتي اتحاد الشباب ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويشارك في الندوة النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة إيمان الألفي، عضو لجنة المحليات بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة أسماء حسنين، مسؤول ملف الإعلام باتحاد الشباب.

ويدير الندوة محمد نبيل، رئيس اتحاد الشباب بمحافظة الجيزة، وأعد الندوة وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.

تأتي الندوة ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منها ندوة بعنوان «الانتقال من التعليم الأساسي إلى الجامعي.. أزمة الثانوية العامة».

المصرى اليوم

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