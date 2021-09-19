وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة بالقطاعات المختلفة، موضحاً أنه تم مراعاة تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة بالمناطق المختلفة بالمدينة لتلبية الطلب على السكن منها (الإسكان المتميز – سكن مصر – عمارات الداون تاون – إسكان الحي اللاتيني – إسكان منطقة الـ700 فدان)، حيث تضُم تلك المشروعات نحو 30887 وحدة سكنية متنوعة جارٍ تنفيذها، شاملاً تنفيذ مشروعات الأبراج بمراحلها المختلفة.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ تنفيذ 840 وحدة سكنية "35 عمارة" ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز، و4096 وحدة سكنية " 128 عمارة" بسكن مصر، و 1320 وحدة سكنية بمساحات مختلفة "40 عمارة" بعمارات الداون تاون بمواصفات تشطيب إسكان متميز، ويشتمل المشروع على بلازا، ومحال تجارية خدمية ووحدات إدارية، وقد تم إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وفي ذات السياق، أشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ 15 برجاً سكنياً بارتفاعات تصل إلى 44 دوراً، وجارٍ تشطيب الواجهات الخارجية، بجانب تنفيذ أعمال الهيكل الخراساني لـ3 أبراج أخرى بارتفاعات تتراوح من 100 م : 170 م، مضيفاً أن منطقة الأبراج تحتوي على خدمات تجارية، وجارٍ إجراءات الطرح والترسية لـ 5 أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية " أبراج مارينا العلمين"، بالإضافة لتجهيز موقع بالمنطقة الجنوبية للمدينة لتنفيذ 5 أبراج بمشاركة شركة(cscec) الصينية.

وأضاف وزير الإسكان، أن الحى اللاتينى على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضُم 11655 وحدة سكنية، ومناطق خدمية متميزة وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق، وجار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى "الهيكل الخرساني "، وجارٍ أيضا تنفيذ أعمال التشطيبات.

من جانبه قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ مشروع كمباوند سكني عمراني متكامل على مسطح 700 فدان، يشتمل على الفيلات والشاليهات وشقق العمارات التي تضم العديد من الوحدات السكنية حوالي 12500 وحدة، بجانب المسطحات التجارية، وتتمتع منطقة الفيلات فيها بطبيعة خلَّابة كونها مقامة على جزر صناعية كل جزيرة تحتوي على عددٍ من الفيلات بطابع خاص، وجارٍ حالياً تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني للمبانى والتشطيبات.

وأضاف رئيس الجهاز، أن مشروعات الخدمات تضُم الممشي السياحي، والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه بطول 7 كم، ويتكون من مناطق خاصة بالجلوس ووحدات تظليل بمختلف الأشكال ومسار خاص للدراجات ومبانٍ خدمية وملاعب، كما تشمل الخدمات جامعة العلمين الدولية على مساحة 128 فدانا مقسمة إلى 3 قطاعات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المدينة التراثية على مساحة 260 فداناً تضُم مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، بإجمالى 70 منشأة، وتحتوي على البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية فيها مبانى: المسجد والكنيسة والأوبرا والمتحف والمبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم، ومبنى مجمع السينمات والمسرح المكشوف والحي الاستثماري ومبانى الإسكان الفاخر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرسانى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ومن المتوقع الانتهاء من المشروع العام المقبل.

وقال: بالنسبة لمشروعات المنطقة الترفيهية، فهي تضم منطقة محال ومولات تجارية على البحر مباشرة، وتقع أمام منطقة الأبراج ويخدمها 4 أنفاق لعبور المشاة إلى داخل المنطقة الترفيهية، وتضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات، كما تضُم مجموعة من البلازات الفاخرة التى تشتمل على عددٍ من النوافير ذات الأشكال المختلفة وأحواض الزهور والأعمدة الديكورية وعناصر معمارية وزخرفية متنوعة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ معظم الأعمال بالمشروع وربطه على المرافق الرئيسية بنسبة تنفيذ تجاوزت 95%، كما تم تشغيل 10 مباني، وإتاحة 19 مبنى للتسويق.

وحول مشروعات المرافق والبنية التحتية، نوه المهندس وائل سمير، عن أنه تم تنفيذ الطريق الساحلي الجديد بطول 48 كم شاملا أعمال الإنارة والكباري، وجارٍ تنفيذ 195كم شبكات طرق بالمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 12 كوبري بإجمالي أطوال 6 كم، وجارٍ العمل بـ3 كبارٍ أخرى، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات المرافق( الصرف - التغذية - صرف الأمطار- ري) بالمنطقة الشاطئية، وأعمال شبكات المرافق( الصرف -التغذية -صرف أمطار- ري) بالمنطقة الجنوبية، بجانب الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة ثلاثية للصرف بطاقة 90 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات الكهرباء، والمرحلة الأولى "العاجلة" لشبكات الغاز الطبيعي بنسبة 90%.