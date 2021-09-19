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رئيس جامعة جازان يطلق الخطة الإعلامية لليوم الوطني 91

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رئيس جامعة جازان يطلق الخطة الإعلامية لليوم الوطني 91 رئيس جامعة جازان يطلق الخطة الإعلامية لليوم الوطني 91
تحت شعار "هي لنا دار".. تقارير مقروءة ومرئية ومسموعة

رئيس جامعة جازان يطلق الخطة الإعلامية لليوم الوطني 91

أطلق رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الخطة الإعلامية للاحتفاء باليوم الوطني 91 تحت شعار "هي لنا دار" والمتضمنة عدداً من التقارير الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة بمكتبه صباح اليوم.

وأشاد رئيس الجامعة بتنوع المحتوى الإعلامي ومواكبة التطورات التقنية وإبراز القفزات التنموية التي يشهدها وطننا الحبيب في ظل قيادتنا الرشيدة، موجهاً بإيصال رسائل الجامعة الإعلامية لمجتمعها الداخلي والخارجي.

وأوضح مدير إدارة الإعلام فهد كاملي ما تحظى به إدارة الإعلام في الجامعة من دعم ومتابعة مستمرة من المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى بن يحيى محرق لمواكبة التطورات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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