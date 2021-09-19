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مكة المكرمة.. إزالة 3562 سيارة تالفة من الشوارع

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مكة المكرمة.. إزالة 3562 سيارة تالفة من الشوارع مكة المكرمة.. إزالة 3562 سيارة تالفة من الشوارع
الأمانة: تأتي ضمن أعمال إزالة التشوه البصري بالمنطقة

مكة المكرمة.. إزالة 3562 سيارة تالفة من الشوارع

أزالت أمانة العاصمة المقدسة 3562 سيارة، من شوارع وميادين مكة المكرمة ضمن أعمال إزالة التشوه البصري.

وتم إزالة 533 سيارة في نطاق بلدية الشرائع، و553 سيارة في نطاق بلدية المعابدة، و127 سيارة في نطاق بلدية الغزة، و243 سيارة في نطاق بلدية العمرة، و114 سيارة في نطاق بلدية أجياد، و345 سيارة في نطاق بلدية المسفلة، و516 سيارة في نطاق بلدية السوقية، و339 سيارة في نطاق بلدية العزيزية، و127 سيارة في نطاق بلدية جنوب مكة، و224 سيارة في نطاق بلدية العتيبية، و300 سيارة في نطاق بلدية بحرة، و112 سيارة في نطاق بلدية الجموم، و18 سيارة في نطاق بلدية مدركة، و11 سيارة في نطاق بلدية عسفان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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