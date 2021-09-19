أخبار عاجلة

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب -
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام -
أمانة الرياض تستقبل 21 ألف بلاغ خلال أسبوع عبر "940" -
أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة -
ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 596 وفاة بالمكسيك و537 بالبرازيل -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع -
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمناسبة يوم الوطن.. "إرادة الرياض" يقيم أنشطة وفعاليات للنزلاء والمراجعين

Print
بمناسبة يوم الوطن.. "إرادة الرياض" يقيم أنشطة وفعاليات للنزلاء والمراجعين بمناسبة يوم الوطن.. "إرادة الرياض" يقيم أنشطة وفعاليات للنزلاء والمراجعين
لتعزيز الولاء والانتماء لدى المرضى وتعويضهم عن بُعد أسرهم عنهم

بمناسبة يوم الوطن..

يستعد مجمع "إرادة" للصحة النفسية بالرياض، للاحتفال مع مرضاه ومنسوبيه بجملة من الفعاليات والبرامج، بمناسبة اليوم الوطني ٩١؛ حيث تبدأ هذه الفعاليات من يوم الأربعاء القادم، وتستمر لمدة خمسة أيام.

ومن المقرر أن تشمل برامج الاحتفالات بهذه المناسبة هدايا وتوزيعات على النزلاء والنزيلات والمراجعين، واحتفالات وطنية، ومسابقات ثقافية وأنشطة ترفيهية وقصائد شعرية في حب الوطن، واستعراض أعمال فنية من إعداد وتنفيذ المرضى، ورسائل مصورة يعبر أصحابها عن مشاعرهم بهذه المناسبة الغالية.

وتشمل الفعاليات نزلاء المجمع ونزيلاته والمراجعين والمراجعات والمستفيدين والمستفيدات من برامج التأهيل الطبي والأنشطة، ونزلاء منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، ويقوم عليها نخبة من المختصين وبإشراف مباشر من الفِرَق العلاجية.

ويأتي تنفيذ المجمع لهذه المناسبة في إطار الخطط العلاجية التأهيلية المعتمدة للمرضى، والتي تتضمن تفعيل المناسبات الوطنية والعامة وإشراك المرضى فيها، وتعزيز الولاء والانتماء، وتعويضهم عن بُعد أسرهم عنهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء

اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا

اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا

يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا

يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا

هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب

هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب