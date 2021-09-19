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جدة تستضيف "الأثقال العالمية".. و"الفيصل" يرحّب بنجوم العالم

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من الرابع وحتى الثاني عشر من أكتوبر المقبل

جدة تستضيف

تستضيف المملكة العربية للمرة الأولى في تاريخها، بطولة لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عامًا، بتنظيم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في محافظة جدة؛ وذلك خلال الفترة من 4- 12 من أكتوبر المقبل، بمشاركة 326 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 45 دولة من مختلف دول العالم.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "إن استضافة هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ المملكة رغم الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة ؛ تجسّد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبَل قيادتنا الرشيدة، نحو تحقيق مستهدفات رؤيتنا رؤية المملكة 2030، وتطوير الرياضات بمختلف مسمياتها وأنواعها، والمساهمة في نمو الناتج المحلي للمملكة".

وفي ختام حديثه، رحّب وزير الرياضة بكل اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم في بلدهم الثاني المملكة، متمنيًا لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في هذه البطولة، وتقديم مستويات فنية مميزة.

ويملك ربّاعو المملكة أربع ميداليات في هذه البطولة عبر "علي العثمان" الحاصل على ميداليتين (ذهبية وفضية) في لاس فيجاس الأمريكية 2019م، وعلي مجيد الذي حقق برونزية بطولة البيرو التي أقيمت "عن بُعد" العام الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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