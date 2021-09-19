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"القيادة" تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها

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"القيادة" تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها "القيادة" تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها
أعرَبَ عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بيديا ديفي بهانداري.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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