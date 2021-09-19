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المشدد 6 سنوات لعامل خطف طفلين بالمعصرة

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المشدد 6 سنوات لعامل خطف طفلين بالمعصرة المشدد 6 سنوات لعامل خطف طفلين بالمعصرة

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قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة عامل ، بالسجن المشدد 6 سنوات ، في اتهامه بخطف شقيقين وهتك عرضهما بالمعصرة .صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

كانت النيابة أحالت "أيمن –أ" عامل الى محكمة الجنايات لانه بتاريخ سابق عن 24 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة المعصرة خطف المجنى عليه "ح –أ" وشقيقته ، "بان انتزعهما من أيدى ذويهما وقطع صلتهما بهما بابعادهما عن المكان الذى استدراجهما منه وكان بطريق التحايل بان استغل حداثه همرهما وعرض عليهما اللهمو باحداى الدرجات الهوائية واستخدم حاسب الى بداخل مسكنه

كما هتك عرض الطفلة بان استطالت يده الى جسمها وعوراتها وخدش عاطفة الحياء عندما عرض عليها مقطع اباحى لاشباع رغباته الشاذه

المصرى اليوم

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