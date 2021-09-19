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«الداخلية»: ضبط 65 سلاح ناري و155 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: ضبط 65 سلاح ناري و155 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 65 سلاح ناري و155 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 56 قطعة سلاح نارى، و155 قضية مخدرات، وتنفيذ 50000 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 56 قطعة سلاح نارى، بحوزة 48 متهم، وتنفيذ 50000 حكم قضائى بإجمالى 4885 محكوم عليهم.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 155 قضية مخدرات بإجمالى 156 متهم، وضبط 17 متهم هارب، و15 لقيامهم بأعمال بلطجة، و286 دراجة نارية مخالفة، و25723 مخالفة مرورية متنوعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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