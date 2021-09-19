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كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال على إحدى السيدات

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كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال على إحدى السيدات كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال على إحدى السيدات

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من إحدى السيدات تقيم بالمعادى بتعرفها على أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مدعياً أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنه فى سبيل إقامة عدد من المشروعات بالبلاد، وطلب منها اقتراض مبلغ مالى لحين وصول التحويلات النقدية من الخارج، وأرسل لها إحدى السيدات «غير معلومة لها» لتسلم المبلغ، وقامت بتسليمها المبلغ المالى المتفق عليه، ثم عاود الاتصال بها وطلب منها مبلغا ماليا آخر فارتابت فى أمره، وقد قامت المجنى عليها بمسايرة المتهم وأبدت استعدادها لتسليمه المبلغ المالى.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن ضبط ذات السيدة وتبين أنها فى دار السلام، وبمواجهتها اعترفت بأن الشخص الذى يتواصل مع المجنى عليها (زوجها - مقيم بذات العنوان) وأنها سبق أن تحصلت من المجنى عليها على المبلغ المالى المتفق عليه، كما أمكن ضبط «المتهم» بمحل سكنه، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

المصرى اليوم

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