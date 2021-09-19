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عضلات محمد صلاح تثير الجدل والدهشة والسخرية بين جماهير السوشيال ميديا

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عضلات محمد صلاح تثير الجدل والدهشة والسخرية بين جماهير السوشيال ميديا عضلات محمد صلاح تثير الجدل والدهشة والسخرية بين جماهير السوشيال ميديا

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فرض مهاجم منتخب محمد صلاح نفسه نجماً لمباراة فريقه ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ليفربول في حسم المباراة لصالحه بنتيجة 3- صفر، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول ليضع الريدز على قمة جدول ترتيب البطولة بعد 5 جولات برصيد 13 نقطة.

وعقب تسجيله الهدف قام محمد صلاح بخلع قميصه ليحصل على بطاقة صفراء من الحكم، لكن الشيء اللافت كان البنيان الجسدي الرهيب الذي ظهر عليه محمد صلاح عند خلع قميصه.

وظهر في جانبي محمد صلاح مجموعة من العضلات التي أثارت الجدل الشديد والسخرية بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وكأنها أصابع شخص أو أجنحة طائر.

محمد صلاح عضلات

وتنوعت تعليقات الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين الدهشة والإعجاب والجدل والسخرية أيضاً بشكل طريف من شكلها.

وكتب أحد المتابعين عبر تويتر تعليقاً على عضلة محمد صلاح: «إنها ليست عضلة، إنها أصابع شخص يقف خلفه ويحتضنه»، وكتب آخر: «لا إنها خياشيم سمكة»، بينما كتب أحد الجمهور: «إنها جناحا طائر»، وأضافت إحدى معجبات المهاجم المصري: «لا إنها أصابع المدرب يورجن كلوب».

المصرى اليوم

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