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بمختلف المناطق.. "الصحة" تُفعّل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى

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بمختلف المناطق.. "الصحة" تُفعّل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى بمختلف المناطق.. "الصحة" تُفعّل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى
بجميع المستشفيات ويُقام هذا العام تحت مسمى "الرعاية الآمنة للأم والوليد"

بمختلف المناطق..

تُنفّذ وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية عديداً من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية في جميع المستشفيات بمختلف المناطق والتجمعات الصحية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2021م الذي يقام هذا العام تحت مسمى "الرعاية الآمنة للأم والوليد".

ويهدف اليوم العالمي لسلامة المرضى لهذا العام 2021م، إلى إذكاء الوعي العالمي بشأن المسائل المتعلقة بسلامة الأمهات والمواليد، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من قِبل جميع أصحاب المصلحة لتوسيع نطاق الجهود والوصول إلى الجميع وضمان رعاية مأمونة، ولا سيما أثناء الولادة، وكذلك تأييد واعتماد أفضل الممارسات في نقطة الرعاية لوقاية جميع النساء والمواليد من المخاطر والأضرار التي يمكن تفاديها أثناء الولادة.

تأتي هذه المبادرة تواصلاً لاهتمام الوزارة بتنفيذ حملة اليوم العالمي لسلامة المرضى، ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الرابط التالي: https://mohdemo-my.sharepoint.com

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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