أخبار عاجلة

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب -
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام -
أمانة الرياض تستقبل 21 ألف بلاغ خلال أسبوع عبر "940" -
أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة -
ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 596 وفاة بالمكسيك و537 بالبرازيل -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع -
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال

Print
"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال "ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال
لمدة 4 سنوات تأكيدًا لنجاحاتها في تطبيق معايير الجودة في خدمة المراجعين

حصل مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، على الاعتماد البرامجي الجديد لاختصاص طب أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال من الهيئة للتخصصات الصحية ولمدة ٤ سنوات.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، في تصريح خاص، أن المستشفى حصل على الاعتماد البرامجي الجديد في طب أمراض الجهاز الهضمي الدقيق، جاء من خلال تكاتف وتضافر الجهود؛ مؤكدًا أن هناك ثقة لدى الجميع أن المستشفى قد تم إنشاؤها وتأسيسها لتكون مؤهلة لتطبيق معايير الجودة؛ تماشيًا مع سياسات وتوجيهات وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القبض على مصري في السعودية بتهمة «التحرش بالنساء»

القبض على مصري في السعودية بتهمة «التحرش بالنساء»

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

48 جهة تتفاعل مع مبادرة "تحيا السعودية" بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ91

48 جهة تتفاعل مع مبادرة "تحيا السعودية" بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ91