"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال

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لمدة 4 سنوات تأكيدًا لنجاحاتها في تطبيق معايير الجودة في خدمة المراجعين

حصل مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، على الاعتماد البرامجي الجديد لاختصاص طب أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة ٤ سنوات.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، في تصريح خاص، أن المستشفى حصل على الاعتماد البرامجي الجديد في طب أمراض الجهاز الهضمي الدقيق، جاء من خلال تكاتف وتضافر الجهود؛ مؤكدًا أن هناك ثقة لدى الجميع أن المستشفى قد تم إنشاؤها وتأسيسها لتكون مؤهلة لتطبيق معايير الجودة؛ تماشيًا مع سياسات وتوجيهات وزارة الصحة.