اوهمهما بتوظيف اموالهما فى المطاعم واستولى عليها

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كشفت أجهة الامن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين بالمقطم وأخرى، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهما بزعم إستثمارها من خلال تأسيس وإدارة المطاعم عقب إيهامهما بمنحهما أرباح كبيرة، وإستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

وتبين بالفعل قيام المتحرى عنه بممارسة نشاطاً إحتيالياً ، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامه معهما فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهما، والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه كما أضافت التحريات أن المشكو فى حقه محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا.