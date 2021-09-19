ضبط مسجل خطر بحوزته 120 طربة «حشيش» ببني سويف

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش و6 كيلو جرام لمخدر البانجو بحوزة عنصر إجرامى ببنى سويف.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن بنى سويف والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة المركز محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده أمام مسكنه بدائرة المركز، وبحوزته 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، وكمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، وسلاح أبيض وسيارة ومركبة «توك توك» بدون لوحات، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.