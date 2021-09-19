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السجن 3 سنوات لطالب حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

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السجن 3 سنوات لطالب حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية السجن 3 سنوات لطالب حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة طالب بالسجن ٣ سنوات وغرامة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر إبريل من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «ك. م. ع» ٢٥ عاما، طالب بكلية التجارة، ومقيم بدائرة المركز بحيازة مواد مخدرة وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم وبحوزته جوهر الهيروين المخدر وسلاح ناري بندقية خرطوش و٣ طلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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