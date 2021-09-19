اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح

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كشفت تحقيقات النيابة، في واقعة اعتداء 3 متهمين جنسيا على الأطفال في إحدى الحدائق بالعجوزة، عن أن المتهمين استغلوا ضعف المجنى عليهم وقله حيلتهم واستغلوهم في مجال التسول وتنظيف السايارات وجمع الكمامة .

وقال المجنى عليه الأول «خالد –ط» في التحقيقات انه بمطلع عام 2013 ترك مسكن والديه بسبب سوء معاملة والده، فاتجه إلى احدى الحدائق الكائنة بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، فاستقبله حينها المتهم الأول واعمله بما الم به من ظروفه العائلية وانه في حاجة لكسب الرزق فاشار عليه الأخير بالعمل في تنظيف السيارات لتلقى الأموال من أصحابها ولذلك أواه المتهم بذات مكان مبيته اعقب ذلك اصطحبه الأخير لاحدى الحدائق بشارع شهاب بذات المنطقة وحال تواجدهما بها أشهر المتهم صوبه سلاحا أبيض «كتر» مهددا بها واضعا إياه على رقبته محدثا اصابته بها وجذبه عنوه مستترا ببقعة بعيد عن أعين المارة ثم أطرحه المتهم أرضا نازعا عنه لباسه كاشفا عورته واعتدى عليه جنسيا، ثم تركه وبمرور بضعة أيام قابله المتهم مرة أخرى بشارع جامعة الدول طالبا منه تسليم ما لديه من أموال فابى ذلك وماكان من المتهم إلا ان جذبه عنوه داخل احدى الحدائق العامة بمحيط منطقة الأسواق الحرة وأمسك به عنوه فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على مالديه من أموال واصطحبه لشارع البطل أحمد عبدالعزيز واستخدمه في اعمال التسول عبر تهديده له لجمع الأموال من المارة مما بث الرعب في نفسه ورضخ لتهديدات المتهم خشية من بطشه واخد يداوم على أعمال التسول بتنظيف سيارات المارة واستخدامها للحصول على الأموال.

وأضاف المجنى عليه بانه فوجئ بالمتهم الثانى يوم 22 أبريل 2018 يعتدى عليه جنسيا أثناء نومه بموقف للسيارات بذات المنطقة وانه علم من المجنى عليه الثانى «اسلام»بان المتهم الأول استعمل معه القوة والتهديد واستخدمه في اعمال التسول وهتك عرضه كما ان المتهم الثالث شرعا في سرقته كرها والاستيلاء على ما لية من أموال .

وقال الضحية الثانى أن والديه انفصلا وتزوج والده من أخرى فاستقر في مسكن جدته بعد ان طردته زوجه والده ولم يجد فيه استقرار بعد ان اعتدى عليه شقيق والدته وهتك عرضه أثناء نومه مما أدى إلى ترك المسكن فلم يجد أيا من ذويه يأويه حتى استقر حاله بالطرق العامه فالتقى بالمتهم الأول في شارع جامعة الدول العربية والذى استخدمه قسرا في أعمال التسول عبر تنظيف السيارات حتى فوجئ به يصطحبه إلى حديقة وهتك عرضه .

وأفاد تقرير الطب الشرعى ان المجنى عليه الأول به عده جروح بيسار الوجه إضافة عن اصابته بشرخ شرجى مما يشير الاعتداء الجنسى عليه ،والمجنى عليه الثانى به جروح قطعيه في طور الالتئام وحول عنقه .

كانت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.حددت جلسة 19 أكتوبر المقبل للحكم على المتهمين