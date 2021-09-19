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بحوزته 50 طربة «حشيش».. ضبط مسجل خطر بمطروح

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بحوزته 50 طربة «حشيش».. ضبط مسجل خطر بمطروح بحوزته 50 طربة «حشيش».. ضبط مسجل خطر بمطروح

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تمكنت الإدرة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بمطروح.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن مطروح نشاط أحد العناصر الإجرامية بالضبعة بمطروح تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12،5 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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