سقوط مسجل خطر بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط أحد العناصر الإجرامية بأبوحماد بالشرقية،تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.