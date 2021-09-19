ضبط تشكيل عصابى لقيامه بالإتجار في الحشيش بأسيوط

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تشكيل عصابى لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش بأسيوط.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن أسيوط نشاط تشكيل عصابى مكون من عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بأسيوط للإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط تم إستهدافهم وأمكن ضبط 4 عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم 10 طربة لمخدر الحشيش و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .