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مطالبة برلمانية بالتحقيق في وقائع إهدار المال العام بهيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ

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مطالبة برلمانية بالتحقيق في وقائع إهدار المال العام بهيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ مطالبة برلمانية بالتحقيق في وقائع إهدار المال العام بهيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ

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تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بخطاب إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس وزراء ، بشأن وقائع فساد واهدار مال عام تعرقل مسيرة خطوات الاصلاح الاقتصادي التي بدأها فخامة الرئيس .

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة أن موضوع الاستيلاء على المخازن المركزيه الطبية لهيئة التأمين الصحي على مساحه ١٠٠٠ متر داخل زمام مستشفى التامين الصحى بمدينه فوه محافظه كفر الشيخ ما هو إلا تجسيد لاهدار المال لاسيما وان احد أهم شروط هيئه الاعتماد والجودة لمنح شهادة الاعتماد والجودة للمستشفيات عدم وجود مخازن داخل الحيز العمرانى للمستشفى مما سوف يستوجب حتميه هدم هذا المستودع مستقبلا في حال تقدمت المستشفى للحصول على شهاده الاعتماد مما يعتبر إهدار واضح وصريح للمال العام.
وأوضحت هالة ابو السعد حالة السخط الشعبى بين المواطنين في المدينة والمدن المجاورة رفضا لهذا المشروع حيث أنهم يأملون في استغلال متميز لهذه المساحة المتميزة من الارض في داخل اكبر مستشفى للتأمين الصحى في منطقه وسط وغرب الدلتا لبناء صرح طبى يساهم في تقديم خدمه طبية عاليه المستوى لحوالى ٨ مليون نسمه هم سكان مدن ومراكز فوه ودسوق وقلين ومطوبس والمحموديه وادفينا والرحمانيه حيث تتوسط مدينه فوه جغرافيا هذه الكتله السكانيه الكبيره .

ونقلت وكيلة المشروعات الصغيرة مطالب المواطنين في إقامه مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للاطفال، أو مستشفى للعيون لخدمه ٨ مليون إنسان محرومين تماما من هذه الخدمات الصحية بدلا من إهدار الموارد على بناء مستودعات ومخازن.

المصرى اليوم

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