«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة لترويج المخدرات بالقاهرة

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 2 من المتهمين «لأحدهما ملعومات جنائية وضُبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الإستروكس وكمية من مخدر البودر وكمية من مخدر الآيس وكميةمن مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى و3 هواتف محمولة وسلاح أبيض وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بمشاركة المتهمان الهاربان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ووجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.