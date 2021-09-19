تكريم طالب بنها لفوزه ببطولة النخبة الدولية «المواي تاي» بالعراق (صور)

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استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة،الأحد، محمود جمال محمد لاعب منتخب مصر لـ «المواي تاي» والطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة النخبة الدولية «للمواي تاي»، والتي أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق.

وقدم «الجيزاوي»، التهنئة للاعب على ما حققه من نتائج رفعت اسم مصر عالميا خلال فعاليات البطولة، مشيرين إلى أننا فخورون بمثل هذه النماذج المشرفة من أبناء وشباب جامعة بنها.

كما قدم الدكتور تامر سمير، التهنئة أيضا للاعب، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية.

في سياق متصل قدم الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ببنها التهنئة للطالب، مؤكداً أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات الجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

يذكر أن بطولة النخبة العربية الدولية للمواي تاي أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 12 دولة وهي (مصر، الإمارات، الأردن، الجزائر، سوريا، لبنان، السودان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن)، واخيرا العراق مستضيف البطولة.

وقد فاز اللاعب محمود جمال لاعب منتخب مصر والطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية جامعة بنها بالمركز الأول والميدالية الذهبية ودرع البطولة.

قيادات جامعة بنها تستقبل الطالب الفائز ببطولة النخبة الدولية «المواي تاي» بالعراق

قيادات جامعة بنها تستقبل الطالب الفائز ببطولة النخبة الدولية «المواي تاي» بالعراق