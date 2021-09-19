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مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
أمانة الرياض تستقبل 21 ألف بلاغ خلال أسبوع عبر "940"
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 596 وفاة بالمكسيك و537 بالبرازيل
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تفجير ذخائر من سفينة غارقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 19 سبتمبر 2021 12:36 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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