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وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز

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وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز وفاة أسطورة توتنهام وتشيلسي والكرة الإنجليزية جيمي جريفز

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في خبر صادم لكل الجماهير الإنجليزية وعشاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي صباح اليوم الأحد عن وفاة أسطورة النادي السابق ونجم منتخب إنجلترا التاريخي جيمي جريفز عن عمر ناهر الـ 81 عاماً.

وكان الهدّاف التاريخي للكرة الإنجليزية يعاني منذ العام الماضي من عدة أمراض ودخل المستشفى أكثر من مرة، حيث تدهورت صحة اللاعب منذ عام 2015 نتيجة جلطة دماغية تعرض لها حينذاك.

وأعرب نادي توتنهام الذي لعب له جيمي جريفز من قبل أيضاً عن بالغ حزنه لوفاة اللاعب وأرسل خالص التعازي لمحبيه وأسرته وأصدقائه.

وسجل جيمي جريفز، 357 هدفا بين عامي 1957 و1972 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وهو رقم قياسي، كما أنه لا يزال يعتبر أفضل هداف في تاريخ توتنهام، برصيد 266 هدفا في مختلف المسابقات.

جيمي جريفز

وساهم جريفز في تتويج الإنجليزي بلقب عام 1966 حيث لعب أساسيا في دور المجموعات قبل أن تحرمه الإصابة من مواصلة مشواره في التشكيلة الأساسية.

وقاد جريفز توتنهام إلى التتويج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1963، وكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 1962 و1967، علما بأنه دافع قبله عن ألوان تشيلسي وميلان الإيطالي.

وبقي جريفز الهداف التاريخي في البطولات الخمس الكبرى لفترة طويلة قبل أن يتخطاه مؤخرا الثنائي الأسطوري: البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصرى اليوم

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