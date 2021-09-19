جلسة بين كيروش وأحمد مجاهد لمعرفة مصير مصطفى محمد

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يعقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الساعات المقبلة جلسة مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة من أجل حسم مصير المهاجم مصطفى محمد، نجم فريق جالاتا سراي التركي.

ويرغب كيروش في معرفة مصير اللاعب من الانضمام لزملائه خلال المعسكر المقبل استعداداً لمباراتي ليبيا في التصفيات القارية الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وهناك اتجاه داخل اتحاد الكرة لمعاقبة مصطفى محمد بسبب ما بدر خلال مباراة الجابون الأخيرة في التصفيات والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث قام بترديد بعض الألفاظ الخارجة عقب تسجيله الهدف، وتردد أنها كانت للجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري.

وفي حال تأكد كارلوس كيروش أن مصطفى محمد لن يكون ضمن حساباته في المباراة المقبلة سيفاضل بين مهاجمين آخرين لتعويضه حيث على رأس الأسماء المرشحة الثنائي المحترف في الدوري التركي أحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا.