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إستجابة لإلتماسات للمواطنين.. «الأحوال المدنية» توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

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إستجابة لإلتماسات للمواطنين.. «الأحوال المدنية» توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى إستجابة لإلتماسات للمواطنين.. «الأحوال المدنية» توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

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قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.. فقد قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل (مراكز تكنولوجية مُتنقلة) مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة- المنيا– أسيوط- الأقصر)».

وأضافت: «كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن»

وتابعت: «كما تم إيفاد مأموريات لـ (5 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة- المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم».

وشددت: «كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية».

المصرى اليوم

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