ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بميدان العتبة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى، إستوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته فى الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر إدعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم، وقام بإصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والإستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها، وتم التوصل لمالكها، وتبين أنها بحيازة سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخران محددان "لهما معلومات جنائية".

تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبحوزتهم مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة" - فرد خرطوش وعدد من الطلقات بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم.