أخبار عاجلة

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب -
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جامعة الإمام -
أمانة الرياض تستقبل 21 ألف بلاغ خلال أسبوع عبر "940" -
أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة -
ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 596 وفاة بالمكسيك و537 بالبرازيل -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع -
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"

Print
ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة" ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بميدان العتبة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى، إستوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته فى الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر إدعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم، وقام بإصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والإستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها، وتم التوصل لمالكها، وتبين أنها بحيازة سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخران محددان "لهما معلومات جنائية".

تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبحوزتهم مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة" - فرد خرطوش وعدد من الطلقات بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب "إنتحال الصفة"، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الألمان يصوتون في انتخابات محتدمة لاختيار خليفة ميركل

الألمان يصوتون في انتخابات محتدمة لاختيار خليفة ميركل

وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

السودان: مستعدون لأي مبادرة لحل أزمة سد النهضة سلميًا

السودان: مستعدون لأي مبادرة لحل أزمة سد النهضة سلميًا

حلمي طولان: نتمسك بحقنا في المشاركة بالبطولة العربية

حلمي طولان: نتمسك بحقنا في المشاركة بالبطولة العربية