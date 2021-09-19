ضبط مسئولان عن مخبز استوليا على أموال دعم الخبز البلدى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئولان بأحد المخابز - "أحدهما له معلومات جنائية" لقيامهما بالإستيلاء على أموال الدعم المخصص ربطاً على البطاقات التموينية من خلال تجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين وإجراء عمليات بيع وهمية "دون التصنيع الفعلى" بإستخدام ماكينات صرف الخبز الخاصة بالمخبز والتربح منها وبحوزتهما 2ماكينة صرف خبز

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والإستيلاء على أموال الدعم ،بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.